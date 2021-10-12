Полдома отремонтировали в Волгограде для открытия мемориальной доски

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12 октября 2021, 11:33

В этом доме Иван Петрович прожил с 1976 по 2000 год

На доме по улице Чуйкова, 2 в Волгограде открыли мемориальную доску первому губернатору области Ивану Шабунину.

Именно в этом доме Иван Петрович прожил с 1976 по 2000 год, в том числе и годы 1991 – 1997, когда и был назначен главой администрации Волгоградской области. Стоит отметить, что Шабунин носит народное звание первого губернатора, хотя избран народом он не был. Напротив, в выборах 1996 года, соперничая за пост главы области с мэром Юрием Чеховым, они оба неожиданно проиграли Николаю Максюте. И в 1997 года Волгоградская область вошла с новым главой администрации, определившим на долгие 13 лет вектор её движения.

В открытии мемориальной доски приняли участие дочь Наталья Шабунина и новый врио администрации Волгограда Владимир Марченко. Городские власти подготовились к открытию традиционно по-волгоградски, отремонтировав и покрасив фасад ровно половины дома по улице Чуйкова, 2. Вторая половина с четкой границей посередине так и осталась в трещинах и запустении. Может, до неё дойдет черед, когда решат увековечить память кого-нибудь ещё.

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