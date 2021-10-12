Раненый россиянин сбежал от друга, который хотел его зарезать

В Архангельской области за попытку убить своего друга предстанет перед судом ранее судимый 42-летний местный житель.
По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в ходе совместного распития алкоголя 30 апреля в одной из квартир на улице Ладожской. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес колющий удар в грудь 31-летнего потерпевшего. Раненый успел быстро отбежать от нападавшего, открыть входную дверь квартиры и выбежать на улицу.
Потерпевшего срочно госпитализировали. Врачам удалось спасти ему жизнь. Напавший на него задержан. В ходе допроса подсудимый рассказал, что дал товарищу денег, чтобы тот сходил в магазин. Вернувшись, приятель отдал не всю сдачу, что вынудило обвиняемого взяться за нож. По словам уголовника, он лишь хотел напугать друга и вовсе не собирался его убивать.
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