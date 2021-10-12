Андрей Михеев: Хабаровский край должен на 100% обеспечить себя своими продуктами

Аргументы Недели → Общество 13+

12 октября 2021, 10:25

В Министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края так и заявили: самообеспеченность региона продовольствием составляет всего 20%. При этом еще в 1990-е годы в Хабаровском крае производилось порядка 150 тысяч тонн молока в год, однако к 2019 году показатель не превышал и 25 тысяч тонн. На сегодняшний день по местной «молочке» не дотянули даже до 10%. Хотя в крае есть потенциал для того, чтобы самостоятельно себя прокормить. Но, как говорится, что-то пошло не так… При имеющихся возможностях производить натуральную молочную продукцию, в крае продолжают «жевать» порошок.

Управляющий директор «Грин Агро-Хабаровск» Андрей Михеев рассказал «Аргументам недели» о причинах такого парадокса и о том, где искать решение проблемы.

- Андрей Витальевич, в Хабаровском крае было множество животноводческих хозяйств, которые должны были бы обеспечивать нас продукцией - своей, натуральной. Где это все?

- Все колхозы и совхозы принадлежали краю. И вся эта краевая собственность управлялась так, что успешно обанкротилась, несмотря на то, что выделялись деньги, субсидии. Тут вопрос в неэффективным управлением предприятиям. Кроме того, многие предприятия были объединены - например на базе фермы «Хорское». Но все это рухнуло.

- Почему?

- В первую очередь, потому что никто не занимался модернизацией. Вообще ничем не занимались. Такое чувство, что из этих предприятий сделали некий полигон, а куда ушли выделяемые на них деньги, непонятно. А при этом на те средства, которые выделялись этому производству в качестве субсидий, можно было построить современнейший комплексы с комбинатами. Но, к сожалению, воз и ныне там…

Например, сельхозпредприятие «Котиково», Вяземский район, Хабаровский край. Это краевое предприятие, в котором было введено внешнее управление. Долг по налогам и в другие источники составлял 25 млн рублей. Оно выставлено было на торги, где цена была 25 миллионов, но с учетом торгов вмешалась еще одна структура, которая была приближенной к краевым властям. И в конце концов на торгах оно было куплено за 60 млн рублей. В итоге мы получили разваленные коровники. Заключив договор с краем, получили аренду земли, з=даже не в собственность эти земли ушли. Деревянные коровники, все гнилое. То есть, коровы просто кое-как стояли, жевали сено. А завод при этом производил продукцию из сухого молока. У нас сухое молоко, кстати, частично из Китая привозится - там-то коров практически нет.

- Не всегда ведь в отрасли было так. Когда ситуация стала плачевной?

- До 90-х годов край закрывал 70% потребности в молоке. Предприятия работали. Но беда в том, что никто не контролировал вливаемые в эти предприятия деньги. Это грубейшая ошибка. При этом по нашим технологиям работали и немцы, и американцы. Но они ушли вперед, потому что занимались модернизацией. Наука ведь не стоит на месте. А мы остались на том же уровне. Себестоимость молока покрывалась из бюджета. Деньги лились рекой, никто их не считал. Доходность этих предприятий была бы крайне высока, если бы было грамотное управление. Все предприятия при этом были подконтрольны властям… вот и картина «Приплыли». Довели предприятия до банкротства.

- Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию?

- Надо дать преференции инвесторам. Но на сегодняшний день в крае острая нехватка свободных земель. Любой инвестор, который заходит с инвестпрограмомй. Сталкивается с этой проблемой. Земли есть в Комсомольском районе, но они не подходят из-за климата. Там хорошо растить ягоду, что тоже при грамотном подходе может быть очень прибыльно и полезно. А в любом молочном кластере земля должна быть с посевными полями, которые располагались бы рядом с комплексом. Но их разграничили так, что земли определенные просто раздали фермерам - кусками. Сегодня существуют там фермерские хозяйства на сотню-две сотни голов, но они же не закрывают краевую потребность в молоке.

- Какое количество коров сможет закрывать эту потребность?

- Семь-десять тысяч голов дойного стада. Но нужен именно комплексный подход. Ведь если будет стадо, но не будет комбикормов своих, а будут привозные, это риски. Это фактически уже неэффективность предприятия. Плюс свой завод должен быть, чтобы все работало в комплексе.

- В последнее время много говорят о поддержке фермеров. Как на деле с фермерскими хозяйствами?

- Даже фермер, который держит сегодня те же сто голов, он же должен это где-то перерабатывать. А они ездят на рынок - это затраты. Они постоянно в убытках. Должно быть предприятие, которое у фермеров будет покупать молоко - у них бы тогда не было забот. Еще один аспект - мелиоративная система, в том числе, для рискованных земель. Мелиоративные системы всегда были государевы. Это дорогое удовольствие тоже на сегодняшний день. И бизнес сегодня толкают на то, чтобы они сами занимались мелиоративными системами. Но никаких денег на это не хватит.

- Что касается краевых предприятий, которые обанкротились. Почему бы региону не продать эти предприятия бизнесу?

- Это можно было бы сделать. Надо было поднять предприятия на такой уровень, чтобы потом и продать на аукционе бизнесу, чтобы он дальше их развивал. За это ответственность лежит на чиновниках, которые курировали Минсельхоз Хабаровского края.

- Сегодня известно о том, что «Грин Агро-Хабаровск» приступит к реализации инвестпроекта по возведению животноводческого комплекса на 2000 дойного стада в Вяземском районе, селе Котиково. Насколько я помню, проект задумывался еще несколько лет назад…

- Да. Видя складывающуюся плачевную ситуацию в крае, я поехал во Владивосток к владельцам, которые реализовали проект «Грин Агро» с производственным циклом и комплексом на 4000 дойного стада. Тогда на Сахалине у них были еще только планы по подобному проекту. Я их привез в Хабаровск и уговорил строить комплекс и здесь. Действующая на тот момент власть нам ответила: земель нет, но у нас есть банкротящееся предприятие краевое - «Котиково», можете поучаствовать в торгах. Цену лота тогда объявили в 25 млн рублей. В итоге он был куплен за 65 млн. Фактически - это просто аренда земли, потому что все, что на ней, хлам! Сгнившие коровники, больные животные, которых пришлось уничтожать. Честно говоря, я не понимаю, почему не было заведено уголовного дела, потому что то, что я увидел внутри коровников, это настоящий концлагерь для животных - торчащие ребра, оборванные уши, умирали от жары. Я был шокирован.

- Но вы купили это предприятие.

- Как раз под земли, которые мы приобрели - это 2700 га - был разработан проект на 1200 голов дойного стада с производственной мощностью завода. Мы понимали, что 1200 голов это неэффективное предприятие. Чтобы предприятие не было убыточным, оно должно быть от 2000 и выше. Было принято решение, соответственно, что нужно строить от двух тысяч и выше. Мы обратились к власти, но власть, к сожалению, сказала, что земель нет. Но по границам с Котиково были шереметьевские земли - там было тоже предприятие, находившееся в банкротном состоянии, на нем тоже было введено внешнее управление. Мы указали вот эти земли - что они нам перейдут, чтобы быть в едином комплексе. Край за них в то время уже судился, год - время судов - мы еще потеряли. Почему мы пошли на 2000 и почему приоритетный проект состоялся под инвестпроект? Потому что по закону, если приоритетный инвестпроект признается, то земли передаются без торгов. Фактически, нам сегодня земли передали без торгов. Но, опять же, это аренда долгосрочная.

- Что касается других сельскохозяйственных направлений, какие там сегодня у региона проблемы?

- В прошлом году показатели самообеспеченности, по яйцу 85%, по картофелю 59%, по овощам и бахчевым 24%. В чем проблема с овощами? У нас нет овощехранилищ современных. Они еще царских времен. Сохранить овощи мы не можем. Они гниют у нас. Да, мы ставим галочку - 59% по картофелю. А в реальности у нас в магазинах картофель из Египта, из Китая, Красноярска, Новосибирска и тд. А фермерам сегодня не выгодно заниматься овощной культурой, потому что куда им сегодня продавать? Они кинулись на сою. Это выгодно - продавать ее в Китай. Но и под соей же земля истощается. Каждый год ее не будешь сеять. Нам надо кормить своим, настоящим, наши школы, садики, в больницы поставлять нашу продукцию. Парадокс - в больницах кормят непонятно какой продукцией. На рынке бардак. Мое мнение такое: сначала мы должны на 100% обеспечить себя экологически чистыми овощами, молочной, мясной продукцией, птицей. А излишки уже надо продавать на внешний рынок, в том числе в Китай.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости