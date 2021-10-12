Россияне назвали способ борьбы с осенней хандрой

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12 октября 2021, 09:00 Анастасия Иванова

Фото: istockphoto.com

Лучший способ поддержать позитивный настрой осенью - это путешествия. Такого мнения придерживается множество россиян. Об этом стало известно из результатов опроса клиентов сервиса для планирования путешествий.



Таким образом, 92% опрошенных признались, что путешествия для них - главный способ вернуть позитивный настрой, при этом многие не называли конкретного места. Тем не менее 13,2% респондентов предпочитают уезжать в города или страны с теплым климатом, 7% участников опроса помогают пережить плохое настроение горы или море, а 6,5% в борьбе с осенней хандрой нужны приключения и яркие впечатления.



Среди стран, которые больше всего заряжают хорошим настроением и положительными эмоциями, лидируют Таиланд и Италия - их выбрали по 8% участников опроса. Также в рейтинг попала Турция - 6%, Испания - 5,5%, Санкт-Петербург - 5%, Греция и Сочи - по 3,3%.

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