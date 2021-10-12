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Синоптик Леус сообщил, что дожди придут в столичный регион 13 октября

, 08:34 Источник: ТАСС

Синоптик Леус сообщил, что дожди придут в столичный регион 13 октября
зонт, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 12 октября, жителей Москвы и Подмосковья ждет последний день теплой и сухой погоды. Уже в среду начнутся дожди.

Михаил Леус уточнил, что сегодня последний день сухой погоды без осадков. Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 13 градусов, а в Московской области – до плюс 14 градусов. 

Уже завтра в столичный регион придут дожди, однако они не будут сильными. С 13 октября погода в Москве и Московской области станет пасмурной и влажной.

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