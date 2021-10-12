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В новом комиксе супермена сделают бисексуалом

, 08:22

В новом комиксе супермена сделают бисексуалом

Издатель DC Comics объявил о том, что Супермен сделает каминг-аут как бисексуал в новом выпуске комикса.

В девятом выпуске цикла «Супермен: Сын Кал-Эла», который появится в продаже 9 ноября, выполняющий роль Супермена в комиксах Джон Кент, сын оригинального супергероя Кларка Кента и Лоис Лэйн, начнет роман с репортером Джеем Накамурой.

По сюжету Джон окажется душевно истощен из-за его постоянной задачи спасать мир, и именно в этот момент он найдет утешение в отношениях с Накамурой. DC отмечает, что история развернется в основной сюжетной линии комиксной вселенной издательства.

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