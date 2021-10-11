Заммэра Владимир Ефимов: С начала 2021 года Москва реализовала через электронные торги 393 помещения

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11 октября 2021, 20:37

Инвесторы могут приобрести в собственность городские помещения разного метража, расположенные практически во всех районах Москвы. Для этого город периодически организует электронные аукционы на площадке Инвестиционного портала Москвы. С января текущего года столица реализовала здесь 393 нежилых помещения, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данный момент на электронном ресурсе ведётся приём заявок на участие в аукционе на приобретение помещений площадью 968 квадратных метров, расположенных на Никитском бульваре. Речь идёт о доме №5, который был построен ещё в 1912 году.

«Начальная цена лота – 147,8 миллиона рублей. Заявочная кампания ведётся до 18 ноября, а торги пройдут 29 ноября 2021 года», – отметил Владимир Ефимов.

Предлагаемые единым лотом помещения находятся в подвале и на 2-5 этажах кирпичного дома. Предприниматели смогут обустроить здесь современное офисное пространство.

С начала 2021 года в Центральном административном округе через онлайн-торги было заключено 65 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, рассказал вице-мэр. Вся лотовая документация с подробными характеристиками собрана на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

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