Заммэра Владимир Ефимов: Московские предприниматели могут арендовать городскую недвижимость по сниженной цене

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11 октября 2021, 20:38

С начала текущего года Москва заключила около двухсот шестидесяти договоров об аренде городской коммерческой недвижимости по сниженным ставкам, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Особые аукционы, проводимые Москвой, позволяют столичным самозанятым, а также малым и средним предпринимателям (МСП) брать в аренду у города помещения, не предназначенные для жилья, по льготным ценам. Например, сниженная цена годовой аренды одного квадратного метра подвального помещения составляет в начале торгов всего одну тысячу рублей, а надземного помещения — 4750 рублей. Срок арендного соглашения может достигать десяти лет.

«По итогам специальных торгов для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых за девять месяцев 2021 года предприниматели заключили с городом 259 договоров аренды нежилой недвижимости общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров», — поделился информацией заммэра Владимир Ефимов.

Как уточнил вице-мэр, программа льготной аренды для представителей МСП действует в городе с 2017 года, и за всё время её действия возможностью арендовать у Москвы недвижимость по сниженной цене воспользовались почти две тысяч раз: по итогам всех аукционов столица сдала в аренду 1910 помещений суммарной площадью 226,5 тысячи кв. метров.

Кроме того, с января текущего года данная программа стала доступна и для такой категории предпринимателей, как самозанятые граждане. Они могут участвовать в «арендных» аукционах наравне с субъектами МСП.

Вся важная информация о выставляемых на торги объектах публикуется на Инвестпортале Москвы, где также можно найти описание процесса самих аукционов и информацию об условиях аренды.

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