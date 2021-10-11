Hankyung: Модный дом Chanel разрешит купить только по одной сумке самых популярных моделей в год

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11 октября 2021, 20:36

фото: pixabay.com

Французский модный дом Chanel ограничил приобретение самых популярных моделей своих сумок. Южнокорейское издание Hankyung распространило информацию модного дома, судя по которой, теперь каждый покупатель сможет приобрести только по одной сумке моделей «Classic Flap Bag» и «Coco Handle» в год.

Chanel также вводит лимиты на покупку небольших изделий из кожи, кошельков, клатчей и поясных сумок.

Южнокорейское издание не уточняет, распространяются ли новые лимиты на покупателей со всего мира или только из Республики Корея.

Ранее появлялись сообщения о существовании лимитов на покупку сумок во Франции и США. Официально модный дом такие ограничения не афишировал.

Введение ограничений на покупку товаров бренда Chanel связано с желанием модного дома повысить их эксклюзивность и с деятельностью перекупщиков на рынке люксовых товаров.

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