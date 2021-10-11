Автоэксперт Дмитрий Баринов о ДТП в Сочи: Покидать место аварии с жертвами и пострадавшими – это подло

Аргументы Недели → Общество 13+

11 октября 2021, 19:02 Источник: blog/dmbarinov

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Автоэксперт Дмитрий Баринов заявил, что для того, чтобы избежать выездов автомобилистов на «встречку», на всех загородных и городских скоростных трассах необходимо установить разделительные барьеры.



Дмитрий Баринов:



- Покидать место ДТП с жертвами и пострадавшими до приезда скорой и спасателей, даже если ты просто в роли пассажира, разумеется, не просто непорядочно. Это подло. По крайней мере, с точки зрения человека, у которого остались намеки на совесть.



Другое дело, что сегодня многие просто не способны оказать нормальную первую помощь. Будут просто стоять и смотреть на умирающих и пострадавших. Или, что еще хуже, причинят дополнительный вред, пытаясь помочь. В автошколе учились давно (или плохо) и навыки спасения пострадавших давно забыли. И никому в стране нет дела, что такие знания необходимо постоянно освежать. Как это лучше сделать? Способов может быть множество. Особенно в эпоху Интернета.



Но в резонансной сочинской аварии важнее совсем другой аспект. О чем мы, автомобильные журналисты, кричим последние лет десять. На всех загородных и городских скоростных трассах необходимы разделительные барьеры. Которые не позволят ни чиновникам, ни вечно спешащим артистам, ни просто обнаглевшим мажорам выезжать на встречку.



Обходятся такие барьеры на фоне общих трат на дороги в какие-то копейки. А в Сочи, который в олимпийские годы буквально заливали миллиардами долларов, этих трат не заметили бы вовсе. Вспомните, сколько там построили бестолковых трамплинов и бобслейных трасс, сколько на них спустили бюджетных средств! А на барьеры копейки не нашли.



А это уже подлость в государственном масштабе. То есть умышленно запрограммировали убийства ни в чем не повинных людей. И не надо как обычно говорить про «стечение обстоятельств». Там, где нет разделения встречных потоков движения, всегда будут страшные жертвы.





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