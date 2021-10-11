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Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о ДТП в Сочи

, 18:23

Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о ДТП в Сочи
Ксения Собчак, фото из соцсети Инстаграм

Телеведущую Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи. Собчак проходит по делу как свидетель, сообщил Андрей Малахов в своей программе на телевдении.

В субботу, 9 октября, вечером Собчак на арендованном автомобиле "Мерседес" с водителем ехала в аэропорт. Водитель выехал на полосу встречного движения, и "Майбах" врезался в машину "Фольксваген", направлявшийся в Красную поляну.
В результате столкновения машин погибла Екатерина Тарасова. Водитель "Фольксваген" и вторая пассажирка пострадали. По словам Собчак, она потеряла сознание.

У Екатерины Тарасовой остались семилетняя дочь и мама.

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