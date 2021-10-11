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Телеведущий Дмитрий Киселёв сообщил, что на лечение заболевших COVID-19 выделили дополнительно 110 млрд рублей. «Справедливо?»

, 18:41 Источник: vesti.ru

Телеведущий Дмитрий Киселёв сообщил, что на лечение заболевших COVID-19 выделили дополнительно 110 млрд рублей. «Справедливо?»
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что возмущён лечением невакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 россиян за счёт государства. В программе «Вести недели» Киселёв сообщил, что на лечение заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России выделили дополнительно 110 миллиардов рублей.

Телеведущий полагает, что если бы у соотечественников был популяционный иммунитет, то эти миллиарды можно было бы потратить на школы, дороги, на решение экологических проблем.

Дмитрий Киселёв вакцинировался от коронавируса. Но в сентябре заразился и заболел ковидом.

Тогда Киселёв сообщил, что у него большое поражение лёгких, но, благодаря прививке, заболевание идёт по щадящему пути.
Телеведущий 10 октября опубликовал публикацию  на сайте «России 1» и подчеркнул, что в России до сих пор привиты от ковида значительно меньше половины населения, и вакцинация в стране идёт «черепашьими темпами».

«Без вакцинации мы, что называется, хвост из эпидемии не вынем никогда. Это нужно понимать. Мы потеряем еще очень много жизней, и еще больше вроде бы и уцелевших эта коварная и безжалостная болезнь оставит калеками с разрушенными внутренними органами: легкими, сердцем, сосудами и даже мозгом. Они могут потерять трудоспособность, а оплачивать их пенсии и лечение будут те, кто привился и тем самым сохранил себя. Ну,  ведь так же? Справедливо? Нет. Какая уж тут справедливость», — возмутился Дмитрий Киселёв.

По словам Киселёва, в медиагруппе «Россия сегодня» привились и переболели 84% сотрудников. В холдинге призывают вакцинироваться.

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