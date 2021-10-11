Мамыкins.tv: коронавирус и деньги – совместимые понятия?
11 октября 2021, 17:52Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
В Латвии с 11 октября действует ЧП. Правительство страны всеми силами пытается заставить латвийцев вакцинироваться! А тех, кто не хочет «уколоться», увы, ждет «наказание»!
В программе Мамыкins.tv речь пойдет о женщине, которая получила в Латвии широкую известность из-за видеозаписи с ее утверждением о Covid-19… Все дело в том, что Марина Корнатовская работала в Рижской Восточной больнице… Фельдшер Марина, которую уволили за смелые высказывания о коронавирусе, в программе Андрея Мамыкина Мамыкins.tv
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