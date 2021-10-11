Латвийский юрист предложил снизить пенсии на 50% невакцинированным

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11 октября 2021, 17:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

В Латвии некоторые чиновники, члены правящих партий продолжают изгаляться над пенсионерами: мало того, что невакцинированным пожилым людям не будут доплачивать из государственной казны за ненормальные цены на электричество, так еще один член лидирующей (надеюсь, что пока) партии «Новое Единстве» предложил урезать на 50% пенсии невакцинированным.

И это вполне серьезно!

Член правящей партии в Латвии, юрист Волдемар Бургис предложил невакцинированным пенсионерам урезать на 50% их пенсии. И заявил об этом он явно с удовольствием! Я бы даже сказала, что с садистским удовольствием! Мое мнение.

«Если невакцинированным пенсионерам платить пенсию в размере 50%, мы бы очень быстро достигли выдающихся показателей вакцинации в этой возрастной группе. Не нужно было бы задерживать образование детей, не нужно было бы отменять театры и концерты», - заявил юрист Латвии.

Видимо, в Латвии у правящих юристов свои законы, которые никак не соответствуют международным законам ЕС! Каждый пенсионер имеет право на достойную старость! Это точно не про Латвию.

Помните, какой лозунг был в СССР? «Молодым у нас везде дорога, а старикам у нас почет!»

Вот и история «успеха» Латвии!

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