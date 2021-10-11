Владимир Путин признался, что покашливает из-за активного движения в прохладную погоду

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11 октября 2021, 17:27 Источник: Пресс-служба Кремля

фото с сайта Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности забеспокоилась, почему Владимир Путин покашливал. Российский президент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в понедельник, 11 октября. Путин призвал не беспокоиться, у него со здоровьем всё порядке.

"Вы покашливал...Мы все заволновались. У нас на неделе международный женский форум, мы Вас очень ждём. Беспокоимся за Ваше здоровье", - сказала Матвиенко, на что Путин ответил: "Не только на коронавирус, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, всё хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит".

Российский лидер пожелал всем хорошего здоровья. "Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте, пожалуйста, своевременно делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать"... Особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно", - призвал Путин.

Он пообещал Матвиенко быть на форуме, о котором она сказала.

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