Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: «Наши пенсионеры получат 20 евро и укол»

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11 октября 2021, 16:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 11 октября, в Латвии действует ЧП. Как оно действует в реальности?

Правительство Латвии, конечно, по их мнению, беспокоится о здоровье жителей и потому для невакцинированных многое закрыто: например, большие продуктовые магазины уже сегодня не пускают людей без ковид-сертификатов в свои помещения, несколько банков открыто информировали латвийцев, что невакцинированные не смогут посещать офисы, а работодатели, под угрозой штрафов, пишут письма сотрудникам о том, что если нет прививки, то и нет работы. И это только начало. Вот так правительство Латвии, забыв о правах человека, демократии решает именно свои финансовые вопросы. Нет, в стране нет повальной пандемии, есть возможность собираться на частные мероприятия, учреждения работают, люди отправляются в отпуск, но только купить продукты невакцинированным становится все труднее.

Более того, правительство премьера Кришьяниса Кариньша решило сэкономить и на пенсионерах! Это совершенно вопиющее решение, которое в цивилизованной стране просто недопустимо!

В чем суть вопроса?

В том, что в Латвии образовались у людей огромные счета за электричество и скоро возрастут за отопление. Министерство финансов с Министерством благосостояния, конечно, под руководством премьера Кариньша, решили, что самой уязвимой части общества следует помочь: пенсионерам выплатят по 20 евро – помощь за электричество. Выплаты будут производиться с ноября по март. НО! Не все пенсионеры получат эту помощь! А только привитые!

Как такое может быть в стране, где существует Конституция? Чем руководствовалось правительство, когда принимало такое издевательское решение?

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Это просто ужас, что «делают» с нашими пенсионерами! Конечно, я была против таких вопиющих решений. Остановить подобное просто невозможно: те, кто не согласен с премьером Кариньшем, того просто увольняют, отстраняют и т.д. Ты можешь быть как угодно против, но найдутся те, кто желает и дальше занимать «хорошие» места. Если честно, то я в шоке! Прежде всего, не каждый пенсионер имеет медицинские показатели для прививки! Например, человек прошел химиотерапию, и врач не дал разрешение на прививку. А он пенсионер и у него маленькая пенсия. Что ему делать? На что расчет? На родственников? А если их нет или они лишились работы? У пенсионера могут быть серьезные хронические заболевания, при которых стоит повременить с прививкой… Получается, что он должен рисковать жизнью? Меня удивляет, с какой радостью принималось такое решение! Главное – деньги! И их, видимо, следует «взять» у некоторых пенсионеров. Им просто не надо доплачивать под вот таким предлогом! Разве министра здравоохранения г-на Павлютса интересует здоровье пенсионеров? Он до сих пор внятно не может объяснить, почему каждая «ковидная» обходится в 666 евро! Кто поверит в то, что существует такая цена одной кровати? Вы знаете, мне написала одна девушка-студентка, что ее выгнали из общежития из-за того, что она невакцинированная. Она приехала в Ригу учиться, и чтобы помочь своей семье, а ее выставили на улицу без денег, без средств к существованию. Она пишет мне, что для нее единственный выход – самоубийство! И это вполне серьезно! Такие случаи уже были. Я понимаю, что правительство закупило прививки, иные деньги потрачены куда-то, но так же нельзя издеваться над людьми! Прививки, конечно, нужны, но не ценой жизни людей! Кто виноват в том, что возникла непонятная ситуация с вакцинацией? Точно, что не латвийцы! Отсутствие информации для людей, непрофессионализм чиновников, страх, что больше не даст ЕС денег… Вот и получили наши пенсионеры только 20 евро и укол!»

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