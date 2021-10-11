«Поток мусора»: Павел Дуров высказался о социальных сетях

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11 октября 2021, 15:57

Фото: instagram.com/durov/

Одному из создателей социальной сети «ВКонтакте» и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову исполнилось 37 лет. В честь своего дня рождения он составил список из недооцененных и переоцененных в жизни вещей.



К недооцененным вещам Павел Дуров относит:



- Сон. Способствует укреплению иммунитета, и, по его мнению, благотворно влияет на креативность и психологическую устойчивость.

- Природа. «Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо», - отметил Дуров.

- Одиночество. Он считает, что те люди, которые умеют находиться в одиночестве, получают больше энергии для умственных и духовных практик и чаще создают уникальные продукты.



Переоценённые:



- Большие города. По мнению Дурова, их негативное воздействие на психику в виде шума и загрязнения гораздо вреднее, чем доступ к благам. Он советует держаться от больших городов подальше.

- Рестораны. Пустая трата времени и вредный стиль потребления пищи. Дуров отметил, что только домашнее приготовление еды является ключом к здоровью.

- Жара. Дуров рекомендует холодную среду обитания, поскольку она «укрепляет разум».

- Мода. Гонку за трендами он считает потерей драгоценного времени и энергии.

- Недвижимость. Дуров предпочитает аренду — она, по его мнению, даёт больше внутренней и внешней свободы. Покупка же недвижимости излишне «якорит» и ограничивает.

- Социальные сети. «Поток мусора», — так назвал их Дуров. В смысле влияния на психику, настроение и креативные качества их потребителя — всё плохо.

- Советы от селебрити. Дуров призывает подходить критически к рекомендациям знаменитостей, так как они склонны советовать что-либо вне сферы собственной компетентности. «Полагайтесь на матчасть и настоящих экспертов», — рекомендует Павел.





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