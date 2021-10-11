Андрей Бочкарёв: Строительство четырех новых пожарных депо ведется в ТиНАО

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11 октября 2021, 15:23

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что на территории ТиНАО ведется строительство четырех новых пожарных депо.



«Вопросам обеспечения противопожарной безопасности в Новой Москве мы традиционно уделяем много внимания, сегодня в рамках программы «Безопасный город» на территории ТиНАО ведется строительство четырех пожарных депо, одно из них, в деревне Чернецкое поселения Вороновское, планируется ввести до конца этого года», - рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, другие пожарные депо строятся в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское.



«Также в настоящий момент идет проектирование еще трех пожарных депо, которые расположатся на территории поселений Первомайское, Новофедоровское и в деревне Картамазово поселения Московский», - добавил Андрей Бочкарёв.



Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в каждом депо предусмотрено все необходимое для эффективной службы.



«Депо оборудуют помещениями для пожарной техники и ее обслуживания, пунктами связи, учебными классами, комнатами отдыха и другими необходимыми помещениями. Строительство новых современных пожарных депо позволяет значительно сократить время реагирования на ЧС в ТиНАО и улучшить условия работы пожарных», - подчеркнул Владимир Жидкин.





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