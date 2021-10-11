Депутат МГД Гусева: Предприятия Москвы получат адресную помощь для повышения производительности труда

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11 октября 2021, 15:01

Фото: duma.mos.ru

Участие Москвы в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит оказать адресную помощь предприятиям столицы. Об этом сообщила председатель столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.



«Вопросы повышения производительности труда прямо связаны с ростом экономики. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» действует с 2018 года, но сейчас участие в нем приобретает особое значение. Во время кризисных периодов, таких как пандемия коронавирусной инфекции, интерес к вопросам роста качества управления, повышения квалификации персонала, эффективности на производстве растет многократно», - отметила председатель профильной комиссии.



По словам Людмилы Гусевой, в ближайшие три года в нацпроект войдет 563 предприятия столицы.



«Это предприятия несырьевого сектора: обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство. Участвовать в проекте могут коммерческие организации с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд руб., при этом доля налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале этих предприятий не должна превышать 25%», - уточнила депутат.



По ее словам, в нацпроекте участвуют как крупные, так и средние предприятия, и для них предусмотрена адресная помощь по целому ряду направлений.



«Производительность труда - это множество решений, из которых складывается как снижение затрат и, соответственно, рост конкурентоспособности, так и меры по повышению бережливости на производстве, осознанного отношения к ресурсам. Это рост культуры на каждом уровне - от рядового работника до высшего руководства», - отметила Людмила Гусева.



Депутат добавила, что рост производительности труда, согласно параметрам нацпроекта, должен составлять не менее 5% в год.



«Этот показатель будет обеспечен с помощью адресных программ, которые помогут в устранении неэффективности в производственном процессе, дадут возможность обучать как руководителей, так и сотрудников предприятий актуальным компетенциям и навыкам управления. Участие в нацпроекте поможет реализовать эти направления в комплексе, системно, не допуская пробелов и белых пятен», - заключила парламентарий.





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