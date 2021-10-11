Аргументы Недели Общество 13+

Депутат МГД Гусева: Предприятия Москвы получат адресную помощь для повышения производительности труда

, 15:01

Депутат МГД Гусева: Предприятия Москвы получат адресную помощь для повышения производительности труда
Фото: duma.mos.ru

Участие Москвы в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит оказать адресную помощь предприятиям столицы. Об этом сообщила председатель столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«Вопросы повышения производительности труда прямо связаны с ростом экономики. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» действует с 2018 года, но сейчас участие в нем приобретает особое значение. Во время кризисных периодов, таких как пандемия коронавирусной инфекции, интерес к вопросам роста качества управления, повышения квалификации персонала, эффективности на производстве растет многократно», - отметила председатель профильной комиссии.

По словам Людмилы Гусевой, в ближайшие три года в нацпроект войдет 563 предприятия столицы.

«Это предприятия несырьевого сектора: обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство. Участвовать в проекте могут коммерческие организации с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд руб., при этом доля налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале этих предприятий не должна превышать 25%», - уточнила депутат.

По ее словам, в нацпроекте участвуют как крупные, так и средние предприятия, и для них предусмотрена адресная помощь по целому ряду направлений.

«Производительность труда - это множество решений, из которых складывается как снижение затрат и, соответственно, рост конкурентоспособности, так и меры по повышению бережливости на производстве, осознанного отношения к ресурсам. Это рост культуры на каждом уровне - от рядового работника до высшего руководства», - отметила Людмила Гусева.

Депутат добавила, что рост производительности труда, согласно параметрам нацпроекта, должен составлять не менее 5% в год.

«Этот показатель будет обеспечен с помощью адресных программ, которые помогут в устранении неэффективности в производственном процессе, дадут возможность обучать как руководителей, так и сотрудников предприятий актуальным компетенциям и навыкам управления. Участие в нацпроекте поможет реализовать эти направления в комплексе, системно, не допуская пробелов и белых пятен», - заключила парламентарий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Политика

Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»

Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «вернуть» Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе можно за «пять минут».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Общество

Политика

Здоровье

В мире

Политика

Политика

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

Общество

Общество