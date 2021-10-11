Молодых южноуральцев зовут в «Лигу знаний»

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11 октября 2021, 14:41 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В рамках онлайн-викторины каждый желающий может проверить себя и сразиться с интеллектуалами со всей России. Победителям вручат ценные призы и сертификаты на поездки в самые живописные уголки страны.

Всероссийскую интеллектуальную онлайн-викторину запустило Российское общество «Знание». Мероприятие проходит в формате квиз-чемпионата в течение года. Участникам предлагается ответить на вопросы по отечественной истории, географии, технике, искусству, культуре, спорту и других сфер. Чтобы присоединиться к интеллектуальному состязанию, нужно собрать команду из 5 человек и зарегистрироваться на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. К стартовой игре уже подключились 2,4 тысячи человек, однако начать еще не поздно.

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, в стране много активных и любознательных людей. Именно они могут стать участниками «Лиги знаний», интересно и с пользой провести время, почувствовать командный дух и побороться за «Поездку мечты».

По словам начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Светланы Калимуллиной, «Лига знаний» дает возможность заявить о себе и своих талантах. «Такие игры расширяют границы. Мы со стороны управления молодежной политики Челябинской области рекомендуем всем принять участие в онлайн-игре, побороться за классные призы и доказать на всю страну, что на Южном Урале – самая умная молодежь», — прокомментировала Светлана Калимуллина.

Первый сезон «Лиги знаний» завершится в сентябре 2022 года. Гранд-финал пройдет в Москве, проезд и проживание команд-участников оплатят организаторы. Подробности можно найти на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru.

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