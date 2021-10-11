Зачем талибы собрались в Москву, и что происходит с ценами в России. Резонансные новости недели

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11 октября 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



В самом расцвете сил



На прошлой неделе, 7 октября, Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 69 лет. Во главе Государства российского он находится уже 21 год, если не считать его одноразовую замену Дмитрием Анатольевичем Медведевым. За это время в стране произошло немало значимых событий. Среди них – возвращение Крыма, проведение Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. К сожалению, события эти, как видится по прошествии времени, на повышение уровня качества жизни россиян никак не повлияли.



Приходилось Владимиру Владимировичу принимать глобальные и непопулярные решения. Так, в 2018 году он утвердил повышение пенсионного возраста, а в 2020-м отмену лимита президентских сроков, названную в народе «обнулением». Стоит отметить, что Владимир Владимирович сам – своим примером – показывает, что трудиться в России можно до старости.



Тем временем стало известно, что на выборы президента в 2024 году будет потрачено 33 млрд бюджетных рублей. При этом на президентских выборах 2018 года эта сумма составляла чуть более 14 млрд руб.





В Кремле ждут террористов



МИД РФ пригласил представителей запрещенной в России террористической организации «Талибан» в Москву на переговоры по Афганистану. Они должны пройти 20 октября. О чем конкретно собираются говорить участники предстоящей встречи, не сообщается.



Напомним, что ранее представитель МИД РФ со звучным именем Замир Кабулов сообщал, что Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана и готова приступить к работе в этом направлении уже в самое ближайшее время.



На прошедшей неделе также стало известно, что талибы запретили в Афганистане женский спорт и живую музыку на свадьбах.





Сельское хозяйство стало самой отстающей отраслью экономики в России



В последние годы российские власти активно хвастались успехами на ниве отечественного сельского хозяйства. И хотя комбайнов на полях страны и коров на пастбищах нашей необъятной родины многие россияне давно уже не наблюдали, отчеты чиновников выглядели вполне правдоподобно.



И вот свершилось! Росстат сообщил, что сельское хозяйство в России оказалось единственным сектором экономики, производство в котором сократилось по отношению к прошлому году. По данным ведомства, выпуск продукции сельского хозяйства упал за восемь месяцев 2021 года в денежном выражении на 3,4%. При этом только по официальным данным, цены производителей сельхозпродукции оказались выше прошлогодних за январь–август почти на 20%. Розничные цены на продукты питания выросли более чем на 8%.



Средние цены на курятину за восемь месяцев этого года поднялись на 16%. Другие виды мяса стали дороже более чем на 9%. Рекордными ценами отметились подсолнечное масло (+27,1%) и сахар (+146,8%). Стоимость куриных яиц выросла почти на четверть. Плодоовощная продукция стала дороже на 10%. Рост цен на продукты питания в России значительно опережает показатели средней официальной инфляции.



Такое положение дел никоим образом не скажется на уровне благосостояния сотрудников компании «Газпром». Стало известно, что российский нефтегазовый гигант в 2022 году проиндексирует своим работникам зарплаты на 7,5%.





В Адлере обнаружен детский сад строгого режима



В Сети появилось видео, демонстрирующее забор детского садика, над которым растянута колючая проволока. Автор съемки сообщает, что это учреждение находится в Адлере.



Пользователи соцсетей в комментариях к увиденному с иронией предположили, что это либо «колония детского поселения», либо «детский исправительный сад».



«Тихий час в радость, кефир в сладость»,- написал один из подписчиков.



Некоторые пользователи поддержали идею размещения колючей проволоки на заборе детского сада, отмечая, что сделано это было в целях безопасности малышей.





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