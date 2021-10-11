Южноуральцы первыми встретят актрису Юлию Пересильд из космоса

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11 октября 2021, 11:38 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Поиском и эвакуацией съемочной группы фильма «Вызов» займется элитный отряд, базирующийся около Южноуральска. Об этом сообщает «Губерния».

Как рассказал изданию командир вертолетной эскадрильи гарнизона «Упрун» Андрей Персиянов, 17 октября возглавляемый им отряд будет встречать космонавта Олега Новицкого, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в степях Казахстана. Напомним, что съемочная группа художественного фильма «Вызов» отправилась на Международную космическую станцию 5 октября.

В поисках и эвакуации будут задействованы 12 вертолетов, у каждого из которых своя задача: перевозить космонавтов, оборудование и специалистов. «Весь мир будет наблюдать, поэтому нельзя ни в коем случае попасть впросак», — прокомментировал Андрей Персиянов.

Добавим, что элитный поисково-спасательный отряд командования ВВС и ПВО базируется на авиабазе «Упрун» недалеко от города Южноуральска Челябинской области. Он занимается поиском и эвакуацией экипажей космических кораблей после приземления.

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