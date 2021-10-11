Приморцы с помощью власти преображают свой край

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11 октября 2021, 11:24

Созданию комфортной городской среды и улучшению жизни людей способствует конкурс «Твой проект». Его новый сезон стартует 25 октября. Конкурс – одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования, когда жители могут предлагать свои идеи по улучшению инфраструктуры родного города или села. Лучшие из них получат финансирование и будут реализованы в течение 2022 года.

Конкурс «Твой проект» предоставляет гражданам принимать участие в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. И в этом году жители Приморья предложили 860 инициатив по различным направлениям. Эксперты проверили все проекты на соответствие требованиям конкурсного отбора и допустили к финалу 484. Какие из них достойны воплощения определяли в ходе народногоголосования, проходившего в течение двух недель. В итоге 87 проектов, набравших наибольшее количество голосов внутри каждого муниципалитета, были признаны победителями.

«На сегодняшний день реализованы тридцать три проекта жителей. Это новые спортивные и детские площадки, молодёжные пространства, отреставрированные памятники и обелиски, модернизированные системы водоснабжения, освещение общественных территорий и улиц, благоустройство дворов и другие, – уточняет инициатор механизма инициативного бюджетирования в Приморье, председатель краевого правительства Вера Щербина.

Она также отмечает, что власти получают много положительных откликов от инициаторов идей и просто приморцев, которые увидели, что благодаря их неравнодушию территория может преобразиться.

В рамках реализации региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы, сейчас запускается второй конкурс «Твой проект».

«Надеемся, что получим ещё больше предложений от граждан, которые сделают жизнь в Приморье лучше», – подчеркивает председатель правительства Приморского края.

Предложить свои идеи по улучшению территорий жители всех муниципалитетов края могут по нескольким направлениям: создание объектов благоустройства, культуры, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, используемых для проведения общественных и массовых мероприятий, детских и спортивных объектов, автомобильных дорог и сооружений на них.

Гражданин может представить свой проект улучшения имеющегося объекта инфраструктуры или создания нового, поясняют в министерстве финансов Приморского края. На реализацию каждой идеи может быть направлено до трёх миллионов рублей. Один из основных критериев финансирования проекта – возможность его создания в 2022 году.

«Проект должен быть экологичным, не противоречащим планам благоустройства населённого пункта, в котором его планируется реализовать, а также ориентированным на большое количество благополучателей. Уровень сложности идеи должен позволить завершить её до конца 2022 года. Автором проекта может быть житель Приморья с четырнадцати лет», – отмечают в краевом министерстве финансов.

Подать свой проект можно с 25 октября на Портале инициативного бюджетирования Приморья в разделе «Твой проект». Приём заявок завершится 7 ноября.

Затем, с 8 ноября по 7 декабря 2021 года пройдёт технический анализ полученных проектов. Победителей отберут открытым голосованием. Причём, прзывать голосовать за свой проект участники смогут в социальных сетях. Реализацией лучших проектов займутся администрации муниципалитетов. Автор при желании может помочь в воплощении своей идеи в жизнь.

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