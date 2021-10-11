Дороги Челябинска зимой будут посыпать современным реагентом

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11 октября 2021, 10:39 Анна Семенова

Челябинск готов к приходу зимы. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Соль будут использовать только для особо опасных участков.

Каждый год в зимнее время года водители и пешеходы ругаются на обилие соли на дорогах. В этом году челябинская мэрия пообещала опасный реагент заменить. Для борьбы с гололедом закуплен современный материал – хлористый кальций.

Как рассказал на сегодняшнем аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов, эффективность данного материала сохраняется даже при минус 35 градусах. Уже закуплена 241 тонна, заключен договор на 400 тонн.

При добавлении в соль хлористый кальций образует липкий слой, не позволяя распространяться за пределы проезжей части и загрязнять воздух.

Солью будут посыпать только самые проблемные участки дорог. И это будет техническая соль, без добавок, которые превращаются в пыль.

Куляшов также отчитался, что к работе на дорогах города в зимний период готовы 49 комбинированных дорожных машин, 87 пылесосов, 7 автогрейдеров, 72 самосвала, 43 погрузчика и 40 единиц прочей техники. Закупили еще шесть единиц малой механизации для уборки тротуаров и остановок.

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