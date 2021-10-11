Как в Челябинской области выявляют расстройства аутистического спектра

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11 октября 2021, 09:47 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Педиатры региона применяют первичный скрининг.

По словам заведующей кафедрой психиатрии Южно-Уральского государственного медицинского университета, главного детского психиатра УрФО Елены Малининой, Челябинская область стала одной из первых использовать первичный скриниг для выявления расстройств аутистического спектра у детей. Во время приема у педиатра родителям предлагают ответить на вопросы анкеты, которые касаются коммуникативных навыков и особенностей поведения малыша. При необходимости, врач может направить семью на консультацию к детскому психиатру.

«Только детский психиатр может правильно поставить диагноз. Ранняя и правильная диагностика построена на том, чтобы объяснить родителям, что такое аутизм и как жить с этим расстройством», — подчеркнула в ходе онлайн пресс-конференции в «Гранада Пресс» Елена Малинина.

Важность ранней диагностики заключается в том, что до 2 лет ребенок активно развивается, и этот возраст специалисты считают самым подходящим для реабилитации. Методики с доказанной эффективностью применяет южноуральская некоммерческая организация «Звездный дождь». Как отметила ее директор Елена Жернова, количество тех, кому необходима помощь больше, чем число мест в «Звездном дожде». Поэтому сейчас организация кроме реализации программ для детей и их родителей занимается передачей методик сотрудникам государственных образовательных учреждений.

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