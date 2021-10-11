Игорь Верник отмечает день рождения: народному артисту исполнилось 58 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

11 октября 2021, 08:18 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский актёр театра и кино, а также радиоведущий Игорь Верник. Народному артисту России и телепродюсеру исполняется 58 лет.

Игорь Эмильевич Верник родился 11 октября 1963 в Москве. Его отец был режиссёром литературного вещания Всесоюзного радио, а мать была юристом по образованию, но работала педагогом музыкальной школы. Также у актера есть родной брат, он работает журналистом. После школы Игорь окончил Школу студию МХАТ в 1984 году. И уже через два года он стал артистом МХТ имени Чехова.

С 1992 года Верник стал работать на телевидении. Он вёл передачи «Ночная жизнь городов мира», «Субботний вечер со звездой», «Доброе утро» и ещё множество других телепередач. Несколько раз был участником жюри высшей лиги КВН. Телеведущий был участником «Ледникового периода». Кроме того Игорь вёл несколько сезонов передачи «Один в один».

В театре он играл в таких постановках, как: «Женщина с моря», «Мастер и Маргарита», «Яма», «Король Лир» и «Примадонны».

Также актёр снялся в таких фильмах, как: «Белая лошадь», «Мошенники», «Белая гвардия» и «Безумие».

Кроме творческой деятельности он занимается и благотворительной. Телеведущий является учредителем Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист», который был основан в 2008 году.

Игорь Верник был женат дважды. Первой его женой стала Маргарита, она была выпускницей факультета иностранных языков. Второй его избранницей стала Мария Верник, она журналист. Их брак просуществовал десять лет, после чего пара развелась.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости