Зампред ЦБ Алексеев сообщил, что новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года. По его словам, кредитным организациям понадобится несколько месяцев для настройки своего оборудования.
«Нам потребуется приличное время - несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту»,- пояснил представитель ЦБ.
Он добавил, что в первую очередь новые банкноты отправят в кредитные организации для тестирования аппаратуры, а в «заметном количестве» они поступят в оборот к концу 2022 года.
Согласно прогнозам ЦБ, в 2023–2025 гг. оборот будет постепенно насыщаться новыми сторублёвыми купюрами, а в 2026–2029 гг. их доля станет весьма значительной.
Алексеев уже говорил, что на банкнотах появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми, также будет отличаться оттенок. На купюре могут разместить Красную площадь, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах и др.
Кроме того, к 2025 г. планируется модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, в том числе их защищенность и долговечность.
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