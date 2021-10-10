В Воронеже сократят режим работы общепита и переведут школы на удаленку из-за коронавируса

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10 октября 2021, 16:35 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixels.com

В правительстве Воронежской области сообщили, что с 12 октября всех школьников Воронежа переводят на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

«Со вторника, 12 октября, в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже, с учетом складывающейся эпидобстановки», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. Однако они сохраняют возможность индивидуальной очной работы в рамках учебного плана.

Работодателям рекомендуют перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, у которых есть дети - ученики 1-4 классов.

Учреждения высшей школы и профессиональные образовательные организации призывают проводить лекции, практические и лабораторные работы в онлайн-формате.

Также время работы общепита сокращается до 21.00.

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