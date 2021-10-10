Заммэра Владимир Ефимов: С 2006 года резиденты технополиса «Москва» создали более 8 тысяч рабочих мест

Аргументы Недели → Общество 13+

10 октября 2021, 15:45

На данный момент на пяти площадках особой экономической зоны «Технополис “Москва”» работают более 200 высокотехнологичных компаний. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, они создают более 8 тысяч рабочих мест.

На каждой площадке ОЗЭ созданы комфортные условия для работы предприятий, которые специализируются на производстве инновационной продукции в области микроэлектроники, медицинских и энергоэффективных технологий, отметил заммэра.

Наибольшее число резидентов (более 30) задействовано в кластере микроэлектроники. Они дают городу почти 1,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест, а суммарная выручка резидентов составляет 84 млрд рублей. В основном, это производители микросхем, чипов, цифровых меток и других изделий. В первом полугодии 2021 года на их долю пришлось 56% от всего выпуска в ОЭЗ столицы.

«За время работы в ОЭЗ «Технополис “Москва”» резиденты уже вложили в свои проекты более 49 миллиардов рублей и создали свыше 8 тысяч рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

Извлекать дополнительные средства на развитие и увеличение производственных мощностей резиденты могут за счёт ряда городских льгот. В их числе налоговые, таможенные и арендные льготы, а также возможность выкупить городские земельные участки за 1% от их кадастровой стоимости.

Особая экономическая зона Москвы постоянно развивается, предлагая инновационному бизнесу различные форматы размещения – от аренды готовых помещений до предоставления площадей для строительства промышленных предприятий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости