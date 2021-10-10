Сон наяву: пространство Нептуна

Аргументы Недели → Общество 13+

10 октября 2021, 11:08 Екатерина Максимова,

Вот мы и добрались до планеты интуиции, кинематографа, музыки, коллективного бессознательного, психологии, безусловной любви и дурмана. Да, да, дурмана во всех смыслах – от анестезии до наших самый сладких иллюзий и снов, мира, где стерты границы. Всеми этими понятиями заведует ярко-голубая планета, открытая в 1846 году астрономами Урбеном Леверье и Иоганом Галле. Примечательно, что именно в том же 1846 году впервые в Бостонской больнице применили эфирный наркоз. Нептун планета, помогающая оторваться от материальной действительности разными способами: фармакологическим, творческим, чувственным.

Как вы помните из прошлых статей, есть планеты личные, социальные и высшие. Нептун - это высшая планета, потому что влияет на целое поколение людей, находясь в каждом знаке около 14 лет и обходя весь Зодиак за 168 лет. Нептун это про психику и объединение всего живого. То есть люди, родившиеся в этот промежуток времени, имеют один тип СОЧУВСТВИЯ. У каждой планеты есть высшая октава, как в музыке у нот, так вот Нептун — это высшее проявление Венеры, богини любви, творчества и красоты. Но если Венера это про личные отношения, индивидуальное творчество, плотскую любовь и материальные ценности, то Нептун про любовь безусловную, платоническую.

Есть абсолютная, точнейшая закономерность открытия планет астрономами и событий на Земле, связанных с принципами этой планеты. Расцвет кинематографа начался именно после открытия Нептуна, до этого правила Венера, покровитель театра и выхода на публику. Но если театр - это объединение относительно небольшой группы людей, сидящих в зале, и в один момент сопереживающий реальному происходящему, то кино – вовлечение бесчисленного множества глаз, которые вместе смотрят захватывающую историю. Мы снова сопереживаем, как в театре, но уже поклоняемся иллюзии, ведь в кино есть пленка, хранящая все драматические перипетии. То есть мы видим то, чего уже не существует, находясь в плену прекрасного миража, словно наблюдаем свет звезды, которой уже нет. Фабрика грез, так называли Голливуд, и точнее не скажешь о нашем сегодняшнем герое Нептуне.

Что еще объединяет нас всех? Где мы можем оказаться в любом месте, с любыми людьми и в любое время? Где можно быть растением и через секунду стать космонавтом, который приземлился на это растение? Правильно, во сне! Нептун покровитель сна. Именно в 19 веке, после открытия Нептуна, стал применяться гипноз в психологической практике. В 1842 году английский врач Джеймс Брэйд показал, что при «фиксированном взгляде на блестящем предмете происходит особое состояние тела и ума», которое он впоследствии и назвал гипнозом. Кстати, гипноз в переводе с греческого и есть сон.

Нептун, управляет зодиакальным созвездием Рыб. И в характеристиках этого знака кроются еще два мощнейших ключа к пониманию этой планеты, как универсального растворителя всего. Рыбы - водный знак, олицетворяющий океан. Вода мирового океана – та жизнь, без которой мы не возможны. Вода составляет больше восьмидесяти процентов каждого из нас и больше семидесяти процентов нашей планеты. Кроме того, она растворяет все, а растворить, значит все принять, абсолютно полюбить. Не даром же говорят, она в нем растворилась, то есть безусловно полюбила. Таков и Нептун… Вода все растворяет и при этом все помнит. Согласно древнему астрологическому знанию, она хранит память всего, что происходило на нашей планете. То есть это и есть то коллективное бессознательное Юнга, наша общая, чувственная память. Именно ей Нептун и управляет, а приемы у него разные.

По статистике самое большое число музыкантов родились именно под созвездием Рыб. Музыка еще одно явление на земле, которое способно без слов объединить всех нас. Как мы понимаем, что этот этюд про расставание, а эта кантата про долгожданную встречу? Эмоционально-интуитивно, здесь нет логики и ума, а есть чувствование! Именно такие безусловные ощущения дарит Нептун. Но, как и любая планета он может иметь и негативное влияние. Мир грез может быть вовсе не безопасным! Нептун управляет любыми видами зависимостей: алкогольной, наркотической, медикаментозной, сексуальной. Но если знать, где располагается в вашем личном гороскопе эта планета, то от этих зависимостей можно себя оградить, сублимировав энергию в творческое, нептунианское русло. Вы спросите, а что же у всех людей, родившихся в одном пятнадцатилетнем промежутке есть одни и те же нехорошие предрасположенности? Конечно, нет! Вот тут и важна индивидуальная консультация астролога, где он, зная ваше время рождения, составит карту, где есть, так называемые дома гороскопа, отвечающие за 12 различных сфер жизни. И вот исходя из того, в какую из этих сфер попадет Нептун, можно предугадать, где человек интуитивен, как проявляет сочувствие, есть ли талант в искусстве и как избежать болезненных иллюзий и зависимостей. Если все это знать, то меняться намного проще!

А вот о планете глобального изменения или трансформации Плутоне мы поговорим в следующий раз.

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