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Росстат: в годовом выражении смертность от COVID-19 в России выросла почти в 11 раз

, 21:38 Источник: vedomosti.ru

Росстат: в годовом выражении смертность от COVID-19 в России выросла почти в 11 раз
pixabay.com

В последнем летнем месяце текущего года в Российской Федерации зафиксировали 43 580 смертей граждан с COVID-19. Месяцем ранее показатель составлял 44 955. Такие цифры предоставил Росстат.

Получается, что смертность в стране снизилась на три процента. В годовом же выражении она увеличилась примерно в одиннадцать раз. В августе минувшего года зафиксировали 4018 летальных исходов среди зараженных коронавирусом россиян.

Из 43 580 случаев коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 38 603 граждан. У 4977 человек COVID-19 не диагностирован точно, у 1254 коронавирус оказал значительное влияние на развитие смертельных осложнений прочих заболеваний. Еще у 4555 умерших COVID-19 не установили как основную причину смерти.

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