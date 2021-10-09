Врач Бенян связал быстрое распространение COVID-19 с мутацией вируса

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9 октября 2021, 20:47 Источник: rg.ru

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Сложная ситуация с распространением COVID-19 наблюдается во многих российских регионах, в том числе в Самарской области. В день там обнаруживают более 600 носителей коронавирусной инфекции.

Армен Бенян, министр здравоохранения Самарской области, рассказал, в связи с чем COVID-19 распространяется столь стремительно. По словам специалиста, мутация вируса способствовала “его ускоренному обороту в природе”. COVID-19 стал в 3 раза быстрее заражать граждан в связи с сокращением инкубационного периода.

Бенян подчеркнул, что у многих жителей проявляются “манифестные формы инфекции”. В первые две волны пандемии медики фиксировали до 40% случаев бессимптомных форм заболевания. В настоящее время речь идет лишь о 10-12% бессимптомных форм. Министр добавил, что среди пациентов большое количество граждан с яркими признаками заболевания.

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