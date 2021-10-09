Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал о росте налоговых поступлений в столичный бюджет

Аргументы Недели → Общество 13+

9 октября 2021, 19:18

За период с января по август текущего года общий объём поступивших в бюджет Москвы средств — налогов на доходы физических лиц — превысили отметку в 852 миллиарда рублей, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Главный источник доходов в бюджет Москвы, чья доля от совокупных налоговых поступлений доходит до 45%, — это именно НДФЛ, и нельзя не отметить, что за первые восемь месяцев текущего года объём НДФЛ не только вырос на 23,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года, но и на 30% в сравнении с аналогичными результатами допандемийного 2019 года.

«Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам», — пояснил заммэра Владимир Ефимов.

Как прокомментировал вице-мэр, увеличившийся объём поступлений НДФЛ в бюджет Москвы подтверждает факт стремительного восстановления подавляющей части сфер экономики столицы.

Следует отметить, что наибольшая часть поступивших в городской бюджет таких средств — почти 766 млрд рублей, или 90%, — это налоговые платежи, которые за москвичей перечислили либо организации, либо индивидуальные предприниматели. Оставшиеся 160 млрд, то есть 10%, — это налоги на повышенный доход, то есть на годовой доход, превышающий сумму в пять млн рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости