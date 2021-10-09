В Рижском роддоме произошел «взрыв» рождаемости

В октябре Рижский роддом наполнен пациентками: буквально произошел «взрыв» рождаемости. С чем это связано?
Например, только за сутки на свет появилось 32 новорожденных: 18 мальчиков и 14 девочек. Пожалуй, это рекорд 2021 года в Рижском роддоме!
Как рассказывают врачи роддома, в этом нет ничего удивительного: дети были зачаты в январе 2020 года, когда действовал комендантский час, и ночью нечем было заняться… Комендантский час подразумевал, что жители Латвии не имели право, без особой надобности и разрешающих документов, покидать свое жилище.
Кстати, в июле в Рижском роддоме родилось 537 детей, в сентябре – 532 ребенка. Но как утверждают врачи, рекорд октября еще «в пути»!
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