Президент Латвии Эгилс Левитс: «Государство не должно трусить, а радикально решить проблему русского языка»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 октября 2021, 17:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Русский язык для Латвии – актуальная тема. Особенно, в последние дни. Почему?



Уже пятый день правительство Латвии обсуждает проблемы русского языка в стране: президент государства Эгилс Левитс, видимо, забыв о других насущных и болезненных вопросах, сконцентрировался исключительно на русском языке. Например, глава Латвии публично напомнил жителям страны, что следует обратить внимание на мнение Конституционного суда о том, что каждый человек в государстве должен знать латышский язык, и каждый должен иметь возможность свободно им пользоваться…



«Общий язык необходим для демократического принятия решений и сотрудничества. В этом и заключается смысл национального языка – основы сплоченного общества», - заявил г-н Левитс.



По мнению президента, русский язык в Латвии является иностранным языком, как и любой другой язык, и законно требовать его знание можно только в том случае, если работа связана с зарубежными странами. Г-н Левитс посоветовал изучать европейские языки в первую очередь – немецкий, французский, испанский, но отметил, что английский – первый иностранный язык в латвийских школах.



Позиция президента Латвии понятна: в идеале русский язык должен «исчезнуть» из Латвии. И совершенно неважно, что русский язык является одним из шести языков ООН, а также официальным и рабочим языком Генеральной Ассамблеи ООН и ее комитетов. Главное – «ликвидация» русского языка по принципу!



Но почему же так вдруг остро встал этот вопрос в Латвии? Если разобраться, то в стране «аховская» ситуация: введено ЧП в стране, крах бизнеса, экономики, видимо, неминуем, повальная безработица, открытая коррупция, отсутствие денег у населения и т.д. Такого в Латвии никогда не было! Никогда, как при нынешнем правительстве! И эти вопросы вдруг «отошли» на второй план…



Я думаю, что такая активность президента связана с историей, которая произошла пять дней назад – высказываю свое личное мнение.



4 октября некая латвийская активистка в области защиты прав человека, член международной организации Латвии, помощник депутата от партии «прогрессивные» (название-то какое обещающее!) Селма Левренце публично заявила: «Чем больше русскоговорящих умрет, тем лучше для латышского языка!»



Понятно, что русскоязычные Латвии, СМИ, социальные сети тут же подняли вопрос о яром национализме в Латвии к русским! Дело переросло даже в скандал, ненависть, противостояние. Видимо, националы Латвии не понимают, что для русских их язык и уважение к нему связаны на уровне генетическом и религиозном. Но главное – публичное выступление латышской националистки и призыв к «ликвидации» русских. А как иначе? Чем больше русскоговорящих умрет… Каким образом? И ключевые слова – ЧЕМ БОЛЬШЕ! Видимо, им следует «помочь» умереть!



Совершенно ясно, что данная информация моментально облетела МИД Латвии, службу безопасности страны, политиков, депутатов и т.д. И как бы ни была ненависть у националистов к русскому языку и русским, игнорировать сей факт они не могут – боятся! Россия же поднимет шум в международном сообществе, возможно, что введет санкции и т.д. Примеры? А пожалуйста! ВЫ знаете, что конкурс молодых исполнителей «Новая волна» мог бы и существовать до сих пор? Да, даже несмотря на «нежелательных» российских персон в Латвии… Даже организатор фестиваля Игорь Крутой обращался с этим вопросом на «самый верх», но, увы, было сказано веское – нет! В России, разумеется. Эту историю мне рассказывала одна очень авторитетная дама государственного радио РФ. И у меня нет оснований не верить ей! В сухом остатке Латвия потеряла кучу, кучу, кучу денег! И прославилась своими националистическими «принципами». Вот потому и данный скандал правительство не смогло проигнорировать! На «арену» вышел президент Латвии!



И, что это изменило? Ничего. В Латвии и так практически все русскоговорящие знают государственный язык. Да, кто отлично, кто чуть хуже, кто на бытовом уровне, но знают и изучают. Достаточно посмотреть, как «упахались» репетиторы по латышскому языку. Совершенно точно!



Но меня удивляет то, что президент страны, который разработал преамбулу к Конституции Латвии, увы, проигнорировал 95 пункт – государство защищает честь и достоинство человека. Вспомним еще 114 пункт Конституции Латвии – лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право на сохранение и развитие своего языка, этнической и культурной самобытности.



О каких пунктах Конституции может идти речь, если публичный человек открыто призывает к смерти русскоязычных?! Видимо, в силу вступили двойные стандарты националистов Латвии!



Будет ли наказана активистка? Конечно, нет!



А представьте себе такую ситуацию: помощник депутата ГД РФ выступила публично и написала, например, что чем больше латышскоговорящих в Латвии умрет, тем легче другим, приблизительно 40% нацменьшинствам, легче дышать будет… А я вам скажу, что будет! Первыми выступят националисты Латвии с криками, что это призыв к истреблению, геноцид и т.д. МИД Латвии моментально организует «ноту» посольству РФ в Латвии, латышские СМИ, которые «прикормлены» националистами, во все «трубы» начнут обсуждать вопрос, порицать и т.д.



Знаете, я разговаривали с одним латвийским историком, который сказал, что обидно и мерзко слышать, когда в России латышей называют нацистами. Конечно, мерзко! И, конечно, это бред! Но! Как отнестись к националам, которые идут 16 марта чествовать латышских легионеров СС? Которые призывают (пусть и косвенно) «ликвидировать» тех, кто говорит на русском? Как можно относится к тому, что к памятнику Освободителям Риги приносят гроб в знак того, что, видимо, не нужно было освобождать столицу Латвии от фашистов? Так чему же удивляться тогда? Россияне все это видят, знают и делают выводы!



Балтийское Бюро «Аргументы Недели» попросило прокомментировать данное пожелание активистки Посольства РФ в Латвии:



«В связи с обращением от 04.10.2021 г. Хотели бы сообщить, что поднятая Вами проблематика, связанная с попытками отдельных личностей расколоть многонациональное общество Латвии, разжечь в ее информационном пространстве межэтническую рознь и устроить в отношении русскоязычного населения страны показательную «охоту на ведьм», заслуживает самого тщательного рассмотрения и жестких мер реагирования со стороны местных правоохранительных органов».



Увы, расследования и наказания, видимо, не будет!



МИД Латвии ответил Балтийскому Бюро «АН», что «о данном случае не знают, и пока нет правовой основы (видимо, юридической), то и нет комментариев».



Кстати, сама активистка Селма заявила, что это все «было сказано с иронией».



Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской:



«Прогрессивная» Селма пошутила? Ну, не знаю… По мне, так это уже нацизм в чистом виде. Да, все посты в социальных сетях А. Гапоненко, которого недавно осудили за разжигание этнической розни, просто медовый сироп по сравнению с этой штучкой! Надеюсь, адекватные депутаты, хотя бы приличия ради, обратятся в партийную комиссию по этике, чтобы там пожурили свою несдержанную мадам, типа, нельзя же так подставляться публично…»



Если честно, то я, конечно, рассказала своим российским друзьям об активистке Селме и этом случае – пусть знают правду!



Вот, что мне на это ответил умнейший актер Юрий Батурин:



«В Прибалтике всегда «языковые вопросы» стояли остро. Я знаю, о чем говорю: мой отец был военным и служил в Эстонии. Понятно, что и я прожил какое-то время в Эстонии. В моего отца несколько раз стреляли… Советский же военный… Ничего нового ты мне не рассказала. Видимо, данная девушка не совсем психически здорова. Нужно провести освидетельствование в специальном учреждении. Не стоит на ее слова обращать внимание, как на здоровые. Ничего, что помощник депутата… Там тоже всякое бывает. Видимо, у девушки осенние обострение, и лечить ее надо. Правильно тебе МИД Латвии ответил, что пока нет «правовой основы», то нет и комментариев. Согласен! Нужно, думаю, чтобы полиция и врачи разобрались в этом деле. Я расскажу один случай из «эстонской жизни»: у одного советского летчика из военного городка, который находился в Эстонии, была украдена дочь… Искали и не могли найти. Были предположения, кто и почему ее похитил: не всем эстонцам нравилось пребывание советских военных, летчиков на территории Эстонии. Так вот, мужик настолько уже отчаялся, что пришел в костел на службу и сказал: «Я знаю, что вы все понимаете русский язык. Я – летчик, который каждый день совершает полеты на территории Эстонии… Вы знаете, что тут есть база с боеприпасами… Если в течении 48 часов моя дочь не вернется домой, то я, когда поднимусь в небо, сброшу боеприпас: достаточно одной ракеты, чтобы тут все превратилось в прах. И меня не волнует, что потом будет со мной – 48 часов!» Через 24 часа его дочь стояла на пороге своего дома! Этот случай скрывали в советское время… Делай сама выводы…»



Я знаю только одно – злость порождает злость. Моя бабушка рассказывала, что когда-то в Латвии мирно, спокойно, благодатно жили многие национальности, и разговаривали на своем языке, но и латышский знали. И не было никаких проблем, войн… Латыши любили русских, а русские уважали латышей. Это не сказка, а быль. Но прошло более 75 лет и Латвия погрузилась в ненависть, межнациональную рознь… Кто это остановит? Кто? Самое страшное то, что, не дай Бог, начнется «русский бунт». В истории такие случаи очень хорошо описаны… Русский человек терпит дюже долго, но если пойдет, то… не остановить. А русский русскому всегда поможет, следует задуматься об этом…

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