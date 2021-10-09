Челябинский доктор Женя получил в подарок скорую помощь

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9 октября 2021, 15:16 Анна Семенова

Евгений Косовских теперь сможет еще быстрее оказывать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Фото: Гранада Пресс

Меценат, пожелавший остаться неизвестным, поддержал проект «Другая медицина».

Евгений Косовских известен всем челябинцам. Этот человек с большим сердцем помогает бездомным: выезжает с осмотрами, лечит, снабжает необходимыми медикаментами. Его проект «Другая медицина» растет и развивается, не так давно они получили помещение, которое отремонтировали и оборудовали для приема особых пациентов.

И вот теперь – новый, бесценный подарок: автомобиль скорой помощи!

- Машина интересно укомплектована, - рассказывает доктор Женя, - она поделена на три части. В задней находится еда, средства гигиены, препараты. В основном отсеке установлена специальная мебель со всем необходимым для оказания медико-профилактической помощи. Есть диван, который трансформируется в двуспальную кровать – он необходим в путешествиях по другим городам, можно ночевать прямо в машине и экономить на хостеле. По-особому устроена вентиляция, потоки воздуха будут уходить не в стороны, а наверх, это создает определенную безопасность, если пациент, например, с туберкулезом или коронавирусом.

Эта чудо-машина собрана по спецзаказу в Нижнем Новгороде на базе микроавтобуса Ford. И она такая пока единственная в России.

Меценат, сделавший такой подарок стоимостью более трех миллионов рублей, пожелал остаться неизвестным для широкой публики, есть лишь информация, что он из Москвы.

Первый рейс на новом автомобиле Евгений Косовских совершил в район ЧГРЭС. Он отправился к 75-летней бездомной женщине по имени Лидия. Ее муж и дочь умерли, а она последний месяц живет на улице. О помощи попросили подруги бабушки. Доктор Женя осмотрел новую подопечную и сделал ей перевязку.

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