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Разведывательный корабль ВМФ РФ «Кильдин» вошел в акваторию Средиземного моря

, 15:07

Разведывательный корабль ВМФ РФ «Кильдин» вошел в акваторию Средиземного моря
фото: pixabay.com

Разведывательный корабль ВМФ России «Кильдин» прошёл пролив Босфор и вошёл в акваторию Средиземного моря. Наблюдатели из Стамбула сообщили о российском военном корабле в проливе и в соцсетях опубликовали фотографии.

Ранее в Средиземное море проследовал малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек», оснащенный ракетами «Калибр». В настоящее время в составе российской эскадры в Средиземном море находится порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения, - передаёт «Интерфакс».

Корабль Черноморского флота РФ «Кильдин» предназначен для разведки сил вероятного противника, вскрытия информации о их местонахождении, возможной угрозы с их стороны для своевременной выработки адекватных ответных мер и, при необходимости, приведения в боевую готовность нужные силы.

Точный состав бортового разведывательного радиотехнического оборудования является закрытой информацией.

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