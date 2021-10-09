В нескольких регионах России опробуют новую систему оплаты труда врачей

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9 октября 2021, 13:41 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В правительстве РФ разработали проект постановления, описывающий основные параметры реформы системы оплаты труда медицинских работников, которые в 2022 году будут отработаны в семи российских регионах.



В Минтруде рассчитывают, что новая система позволит сделать так, чтобы высокий уровень заработных плат происходил не за счет нагрузки на работника. Зарплата медиков будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. На территории семи регионов—участников пилотного проекта находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек.



Ведомства отобрали регионы с максимально различающимися параметрами оплаты работы медперсонала, чтобы результаты «пилота» были репрезентативны для всей территории страны.



«При этом мы предусмотрели защитный механизм: заработная плата не может быть меньше нынешнего уровня. То есть увеличиться может, а снизиться — нет», — отметили во ВНИИ труда.



По словам источника, в России существуют значительные различия в зарплатах специалистов, выполняющих одну и ту же работу, этот показатель отличается не только по регионам, но и по учреждениям одного субъекта. Это произошло после того, как правительство отдало полномочия по установлению систем оплаты труда в регионы. В свою очередь, почти в 40 регионах их передали главврачам учреждений.



В рамках новой системы оплаты труда зарплата медицинского работника в учреждениях здравоохранения будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Расчетная величина — базовый показатель методики, он будет равен 13,6 тыс. руб. (МРОТ в 2022 году).



Следующий показатель, коэффициент сложности, может варьироваться от 1 до 3,13 и будет зависеть от того, какую работу выполняет медицинский работник, всего в постановлении предусмотрено 16 должностных групп. Они охватывают более 200 видов работ, которые выполняют медицинские работники и которые предусмотрены сейчас приказом Минздрава от 20 декабря 2012 года, — от санитара (коэффициент сложности 1), медсестры (1,35) до врача-специалиста, оказывающего первичную медпомощь (2,23) и заведующего хирургическим отделением (3,13). Наконец, последний показатель, влияющий на оклад, — коэффициент региональной дифференциации, он будет зависеть от экономического положения региона, в котором работает конкретный медработник. Этот коэффициент рассчитывается на основе региональной медианной зарплаты. Его величина будет составлять от 1 до 3,08 в целом по стране, а в регионах-«пилотах» — от 1 до 1,38.



Правительство также сформировало единый перечень компенсационных выплат (всего восемь видов), в число которых входят, например, доплаты за работу в ночное время, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда. Их размер будет варьироваться от 4% до 60% от размера оклада работника. Аналогичный единый перечень будет действовать и для стимулирующих выплат (всего 16 видов) — в него войдут, в частности, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, наставничество, выявление онкологических заболеваний (их размер — от 10% до 60% от оклада).



Согласно прогнозам ЦНИИОИЗ, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%. Сейчас же она в среднем по стране не превышает 40%. Предварительный пересчет заработных плат показал, что для тех работников, для кого уровень зарплаты изменится, минимальный прирост средних зарплат составит 2%, а максимальный — 78%.





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