В Минстрое РФ прокомментировали предположения об увеличении взносов на капремонт

Аргументы Недели → Общество 13+

9 октября 2021, 13:33 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ прокомментировали предположения об увеличении взносов на капремонт. Статс-секретарь - замглавы ведомства Светлана Иванова заявила, что подорожание работ по капитальному ремонту не повлечет роста размера взносов населения на эти цели.

На этой неделе на сайте правительства появилось подписанное Михаилом Мишустиным постановление о порядке изменения цены контрактов на работы по капремонту. До января 2022 года разрешается по соглашению сторон увеличивать стоимость этих работ на уровень до 25%.

Представитель Минстроя Светлана Иванова пояснила, что "увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт". Она подчеркнула, что полномочия по установлению взносов закреплены за регионами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости