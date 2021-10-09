В Адлере в микрорайоне Голубые Дали обновят сети водоотведения

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9 октября 2021, 12:55

фото: vk.com/aleksei_kopaigorodskii

Новый коллектор установят в районе Сочи Адлере. В микрорайоне Адрела Голубые Дали обновят сети водоотведения. В горадминистрации сообщили, что старый коллектор, установленный практически в центре Адлера, не справляется с застройкой, и Голубые Дали испытывают подтопления во время ливней.

В этом микрорайоне Адлера во время ливней парализуется движение транспорта и пешеходов. Существующий ливневый коллектор не справляется с отводом воды, происходят подтопления федеральной автодороги А-147 в районе "Фара".

По данным властей Сочи, необходима полная реконструкция сетей водоотведения с выводом их в новый коллектор. Работы будут проводиться в два этапа: сначала реконструируют сети, расположенные выше участка подтопления, а потом сделают прокол под федеральной трассой А-147 для спуска воды.

В курортном городе с 3 по 6 октября объявлялось экстренное предупреждение по погоде. Ливни спровоцировали оползни и сильные подтопления во всех районах Большого Сочи.

4 октября в Сочи из-за сильных ливней сошел оползень. В результате повреждены 22 коттеджа в селе Варваровка и федеральная трасса А-147.

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