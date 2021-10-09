Оперштаб: В России за сутки диагностировано 29 362 новых случая COVID-19 и максимум смертей пациентов с коронавирусом

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9 октября 2021, 12:16

фото: pixabay.com

В России за сутки диагностировано 29 362 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и максимум смертей пациентов с коронавирусом. Обновленные данные по ситуации с заболеванием в субботу привел оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Суточный прирост новых заболевших приблизился к максимальным значениям за весь период пандемии. Суточный прирост 29 935 случаев был 24 декабря 2020 года.

За всё время пандемии в России выявили 7 746 718 случаев COVID-19.

За последние 24 часа в нашей стране умерли 968 человек с подтверждённым коронавирусом. Это максимум за весь период пандемии. В России зафиксировано 215 453 летальных исходов пациентов, заражённых ковидом.

За сутки выздоровели и выписаны 21 049 человек. За всё время пандемии вылечились 6 840 845 пациентов.

По данным оперштаба на утро 8 октября выявили 27 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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