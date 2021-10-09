Эксперты раскрыли способ узнать реальную стоимость квартир

В Москве на вторичном рынке жилья около 30 процентов квартир выставлены на продажу по завышенным ценам, говорится в материалах фонда коллективных инвестиций «Рентавед».
Как говорят специалисты, для тех, кто не занимается недвижимостью профессионально, доступны как минимум три инструмента определения цены своей квартиры. Первый способ - обратиться в два-три агентства недвижимости, чтобы узнать мнение риелторов.
Второй - самостоятельный анализ объявлений о продаже. Есть известные платформы в интернете, с помощью которых можно узнать, сколько стоит жилье с аналогичными характеристиками в той же локации.
Третий быстрый и бесплатный способ узнать стоимость квартиры - использовать специальные онлайн-сервисы по оценке недвижимости. Эта услуга уже доступна на нескольких популярных порталах недвижимости. Самой выигрышной стратегией будет одновременное применение двух из вышеуказанных способов, заключают специалисты.
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