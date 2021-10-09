Молодое поколение отодвинет «стариков» на третьи роли на рынке труда?

Аргументы Недели → Общество 13+

9 октября 2021, 11:37

фото: pixabay

Минтруд совместно с Агентством стратегических инициатив и Worldskills Russia разработал госпрограмму содействия занятости молодежи до 2030 года. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на заявление главы Минтруда Антона Котякова.

Министр рассказал, что в состав новой госпрограммы войдут несколько типов мер, позволяющих лучше адаптировать подростков, учащихся в профессиональных и высших учебных заведениях, а также выпускников к требованиям российского рынка труда.

«Ускоренная цифровизация всех отраслей ведёт к тому, что на рынке труда более всего будут востребованы молодые специалисты, имеющие необходимые навыки работы с новейшими технологиями. Вспомним, что в одной только Москве спрос на IT-специалистов, по данным городской службы занятости, превышает предложение в 20 раз. Также стабилен будет спрос на трудовые ресурсы в «секторе простых работ», не требующих высшего образования. И этот труд далеко не всегда, как мы привыкли думать, низко оплачивается. Сейчас скорее наоборот. Ну и «традиционные сектора» - медицина, например. В общем, несмотря на глобальные изменения рынка труда, молодёжи будет где применить свои знания и умения. А вот старшим поколениям будет в этом плане сложнее», – отметил член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко.

Ведомство собирается упростить наем подростков для работы в отдельных сферах экономики, потому что, как объяснил министр, сейчас «развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях».

«Прежде всего, государственная программа – это очень правильная инициатива, она своевременная, потому что мы переживаем трансформацию рынка труда в связи с цифровизацией, и, даже можно подчеркнуть, виртуализацией общественной жизни. И этот процесс в каком-то смысле слова необратимый, а если нельзя что-то предотвратить, то, как говорится, нужно это возглавить. То есть, по крайней мере, государство очень правильно делает, что вмешивается, создавая и определяя вектор этих процессов», – прокомментировал доктор политических наук Павел Селезнев.

Для тех, кто пока не определился с профессией, министерство предложит различные программы профориентации и подработки. Уточняется, что за три года Минтруд планирует привлечь к ним 5 млн 500 тыс. человек.

По словам специалиста, еще один важный момент состоит в том, что «мы будем наблюдать дальнейшую технологизацию, следовательно, будут возникать новые направления, в том числе и подготовки в вузах, и рабочие профессии, специальности, связанные с сектором урбанистики, дизайна, сферы, связанной с психологией, социальной работой».

Также Минтруд предлагает сделать доступ к рейтингу образовательных программ по эффективности трудоустройства выпускников открытым. По мнению главы Минтруда Антона Котякова, это позволит абитуриентам выбирать направления обучения с учетом перспектив на рынке труда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости