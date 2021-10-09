Ещё пять человек скончались в Оренбурской области из-за отравления суррогатным алкоголем
9 октября 2021, 10:40Источник:
РИА Новости
Ещё пять человек скончались в Оренбурской области из-за отравления суррогатным алкоголем. В минздраве региона в субботу сообщили, что после употребления несертифицированной водки скончались 26 человек. В пятницу была 21 жертва.
По обновленным данным минздрава, палёной водкой отравились 54 человека. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, в коме и умерли в больнице. 28 человек живы.
За жизни особо тяжелых борются медики. В больнице работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов.
Возбуждены шесть уголовных дел по разным статьям УК РФ. Подозреваемые в изготовлении палёной водки и продавцы задержаны. Всего задержано шесть человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.