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9 октября 2021, 10:40 Источник: РИА Новости

фото с сайта СКР

Ещё пять человек скончались в Оренбурской области из-за отравления суррогатным алкоголем. В минздраве региона в субботу сообщили, что после употребления несертифицированной водки скончались 26 человек. В пятницу была 21 жертва.

По обновленным данным минздрава, палёной водкой отравились 54 человека. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, в коме и умерли в больнице. 28 человек живы.

За жизни особо тяжелых борются медики. В больнице работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов.

Возбуждены шесть уголовных дел по разным статьям УК РФ. Подозреваемые в изготовлении палёной водки и продавцы задержаны. Всего задержано шесть человек.

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