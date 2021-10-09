Сотрудники РКК «Энергия» предупредили об угрозе безопасности МКС из-за западных санкций и Украины

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9 октября 2021, 10:21

Roscosmos, globallookpress.com

Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» предупредили об угрозе безопасности Международной космической станции (МКС) из-за западных санкций и Украины.

РКК «Энергия»- оператор российского сегмента МКС. Сотрудники корпорации написали публикацию, которую опубликовал научный журнал «Космическая техника и технологии», и ней говорится, что западные санкции на поставку в Россию комплектующих для космической техники и производство некоторых компонентов на территории Украины создали трудности в обеспечении поддержания работоспособности российского сегмента МКС.

Специалисты отметили, что необходимо проводить замены ряда комплектующих изделий, не доводя их до отказа. Но за время полета российского сегмента МКС многие комплектующие изделий были сняты с производства в силу разных причин, - передает РИА Новости.

В РКК также отметили, что некоторые приборы и блоки изготавливались на предприятиях, прекративших свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, которые не позволяют использовать требуемые комплектующие изделия иностранного производства.

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