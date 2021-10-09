В Национальном объединении строителей считают, что цены на стройматериалы могут снизиться к концу года

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9 октября 2021, 09:59 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Цены на строительные материалы могут снизиться в России до 30 процентов к концу года по сравнению с январем 2021 года. В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) полагают, что цены на стройматериалы пойдут вниз при благоприятном прогнозе.

В конце 2020 года резко начали дорожать металл, дерево, стрекло. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты НОСТРОЙ отмечают, что сейчас на рынке стройматериалов отмечается позитивная тенденция.

По оценке объединения строителей, снижение стоимости стройматериалов наблюдается на уровне 7-10%, но древесина, металл, утеплители, электрика дороже на 50-70%, чем в декабре прошлого года. Радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, газобетонные блоки дороже на 20-30%.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, и плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 года может вырасти на 25% из-за роста стоимости стройматериалов.

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