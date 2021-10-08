Женщин пристыдили за ксенофобию, потому что они отказались жить в отеле с беженцами

Аргументы Недели → Общество 13+

8 октября 2021, 21:48 Анастасия Иванова

Две британки отказались заселяться в отель, где временно проживают семьи афганских беженцев, и их пристыдил один из чиновников.

Так, жительницы Биллингема решили провести трехдневный отпуск в Скарборо — для этого туристки забронировали номер в знаменитом Гранд-отеле города, который располагается в 158-летнем историческом здании викторианской эпохи. Но позже женщины узнали, что в гостинице временно разместили афганских беженцев. Основываясь на многочисленных жалобах постояльцев на кражи и «диких детей», путешественницы передумали и попросили вернуть им деньги за оплаченное проживание.

«Мы не расистки, но мы чувствуем серьезную угрозу. Мы заплатили 338 фунтов стерлингов, но не для того, чтобы сидеть в отеле, который переполнен беженцами и их детьми, выходящими из-под контроля, и бояться, что нашу комнату взломают», — пожаловалась одна из жительниц Великобритании.

Однако отель сообщил, что не вернет денег, потому что у отмены брони нет мотива. «Нам заявили, что если мы не чувствуем себя в безопасности, то это наша проблема», — отметила одна из туристок.

Более того, местный чиновник пристыдил путешественниц и местных жителей за ксенофобию, назвав их опасения «предосудительными». Представитель власти также добавил, что считает, что такое поведение подрывает оказываемые властями усилия по помощи семьям беженцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости