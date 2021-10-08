Google решил бороться с теориями заговора

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8 октября 2021, 19:25 Анастасия Иванова

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Google запретит рекламу и монетизацию видеоконтента, в котором отрицается изменение климата или влияние человека на глобальное потепление. Компания задумала бороться с этим, перестав платить климат-диссидентам. Так заявил интернет-гигант Bloomberg.



В заявлении сказано, что все больше рекламодателей не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с подобным контентом, а владельцы YouTube-каналов выступают против появления лженаучной рекламы при просмотре их роликов. Компания Google решила удовлетворить эти требования и разработала новую рекламную политику при участии экспертного сообщества, в том числе Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН.



Подчеркивается, что компания оставит рекламу и монетизацию по другим темам, связанным с климатом, в числе которых публичные дебаты по климатической политике, различные последствия изменения климата, новые научные исследования и так далее. При этом проверка контента будет проводиться не только автоматизированными инструментами, но и живыми людьми.

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