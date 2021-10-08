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Skoda приостановит выпуск автомобилей

, 19:18

Skoda приостановит выпуск автомобилей
Фото из открытых источников

Компания Skoda Auto сообщила о «значительном сокращении или даже остановке» производства на своих заводах в Чехии начиная с 18 октября и до конца года.

Автопроизводитель решил ограничить работу трех заводов на территории Чехии. По словам представителя дирекции компании Томаша Котеры, остановка производства связана с нехваткой полупроводников, используемых при сборке для электроники автомобилей.

«Глобальный кризис электронных компонентов не обошел и компанию Skoda», — отметил представитель автопроизводителя. Компания решила сосредоточиться на доработке машин, которые уже находятся в производстве, а не на выпуске новых моделей. Представитель компании отметил, что в ближайшие два с половиной месяца заводы будут завершать сборку около 50 тысяч автомобилей, которые находятся на складах.

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