Собянин навестил в больнице пострадавшего в результате нападения хулиганов в метро

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8 октября 2021, 16:36 Источник: vk.com/mossobyanin

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выделить пассажиру, избитому тремя приезжими из-за замечания, помощь в размере 2 млн руб. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.



«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция. Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн руб.», - написал мэр столицы.



Вечером 4 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии московского метро, трое мужчин приставали к пассажирам, вели себя агрессивно, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления, на замечания граждан не реагировали. Одного из пассажиров - 25-летнего жителя Воронежской области - они жестоко избили и скрылись с места происшествия. Пострадавший - Роман Ковалев - с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.



Менее чем через 10 минут неподалеку от станции метро «Первомайская» нападавших задержали и доставили в отдел полиции. Задержанными оказались трое приезжих в возрасте от 21 до 26 лет. Установлено, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Всем трем фигурантам уже предъявлено обвинение, они заключены судом под стражу.



Накануне Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а женщину, нажавшую тревожную кнопку во время избиения мужчины, - медалью «За содействие».





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